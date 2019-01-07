Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Devrildi; Sürücü Yaralı

Otomobil Şarampole Devrildi; Sürücü Yaralı

2 saat önce

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Salim Ünal (29) yaralandı.

Otomobil Şarampole Devrildi; Sürücü Yaralı, System.String[]
YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Salim Ünal (29) yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Tuzlacık köyü mevkisinde meydana geldi. Sorgun yönüne giden Salim Ünal yönetimindeki 38 AAJ 942 plakalı otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ünal, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Ünal, sağlık görevlilerince ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salim Ünal'ın tedaviye alındığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Yozgat

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:49 Kaynak: DHA

Yozgat, Sorgun, Güncel
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