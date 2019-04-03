Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Düştü: 1'i Çocuk 6 Yaralı

Otomobil Şarampole Düştü: 1'i Çocuk 6 Yaralı

1 saat önce

Otomobil şarampole düştü: 1'i çocuk 6 yaralıAKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek sokak aydınlatma direğine çarptı.

Otomobil şarampole düştü: 1'i çocuk 6 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole düşerek sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Akin Köy Yolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selma K. idaresindeki 68 AAN 132 plakalı otomobil, Ortaköy istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek sokak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Ebru K. (22), Aziz Bayram Y. ve E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından ambulanslara bindirilen 6 yaralı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:42 Kaynak: İHA

Aksaray, 3. Sayfa
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