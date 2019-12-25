Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde takla atıp şarampole düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil şarampole düştü: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde takla atıp şarampole düşen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.


Kaza, saat 10.40'ta Kırıkkale- Kırşehir karayolu üzerindeki Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Ş. idaresindeki 06 JD 951 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp şarampole düştü. Olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada sürücü Selim Ş. (49) ile yolculardan Hüseyin Ş. (65) ve Sinan Şahin (45) yaralandı. Sağlık görevlilerince yaralanan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Sinan Şahin, Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Karakeçili, Kırıkkale, Selim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:05 Kaynak: İHA
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