Otomobil Şarampole Düştü; Sürücü Yaralandı
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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü.
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü. Kazada sürücü Halit Gürbüz (36) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:29 Kaynak: DHA
Kaza, saat 10.00 sıralarında Bursa- İstanbul karayolu Gedelek Altı mevkisinde meydana geldi. Halit Gürbüz yönetimindeki 16 TAU 91 plakalı otomobil, Bursa'dan Orhangazi yönüne seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıktı. Araç, şarampole düşerken, sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Gürbüz, Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - Bursa
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