Otomobil şarampole indi: 8 yaralı - Son Dakika

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole indi. Kazada 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 38 J 0587 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole indi. Meydana gelen kazada 6'sı yetişkin, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.



Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.



Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ