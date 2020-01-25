Otomobil şarampole indi: 8 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole indi: 8 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole indi: 8 yaralı

6 saat önce

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole indi.

Otomobil şarampole indi: 8 yaralı, System.String[]

Kayseri'de direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole indi. Kazada 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 38 J 0587 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole indi. Meydana gelen kazada 6'sı yetişkin, 2'si çocuk olmak üzere 8 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

Yeşilhisar, Erdemli, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

70 yaşındaki Ali Yılmaz enkaz başında oğlu, gelini ve torunlarının çıkarılmasını bekliyor
Elazığ'da korku yaratan 6.8'lik depremin yeraltındaki sesi ortaya çıktı Enkazdan çıkarılan Aydın çifti yaşadıkları o anları anlatı: Eşim enkaz altında yatsı namazını kıldı Yaşlı kadın, depremden 17 saat sonra enkaz altından çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 06:05:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil şarampole indi: 8 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]