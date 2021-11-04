Otomobil şarampole savruldu: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole savrulması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Nurettin D., idaresindeki 02 BH 866 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Elif İ., isimli kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN