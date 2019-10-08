Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil sürücü ile araçta bulunan Necibe Sallah yaralandı. Göksun Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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