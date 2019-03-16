Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde virajda kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde virajda kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.00 sıralarında, Salihli-Köprübaşı karayolu Sindel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Köprübaşı yönüne giden H.B. (36) yönetimindeki 45 YZ 086 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, su kanalına uçtu. Kazada, sürücü H.B. ile araçtaki A.D. (47), M.K.B. (10) ve Nurullah Bakırlı (74) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Köprübaşı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Nurullah Bakırlı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.



- Manisa

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