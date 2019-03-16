Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde virajda kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde virajda kontrolden çıkıp, su kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında, Salihli-Köprübaşı karayolu Sindel Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Köprübaşı yönüne giden H.B. (36) yönetimindeki 45 YZ 086 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, su kanalına uçtu. Kazada, sürücü H.B. ile araçtaki A.D. (47), M.K.B. (10) ve Nurullah Bakırlı (74) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Köprübaşı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Nurullah Bakırlı, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Salihli, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



37 Yaşındaki Cani, Ortaklıktan Çıkmak İsteyen Amcasını Çamurla Boğarak Öldürmüş Mehmet Ali Birand'ın Abisi Mehmet Ural Birand Hayatını Kaybetti Amcasını Çamurla Boğarak Öldürdüğü İddiası Cami Kapısında Bekleyen Kişinin Katile Son Sözü "Merhaba Kardeşim" Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 17:31:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Uçtu: 1 Ölü, 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]