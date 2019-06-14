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Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı

3 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu.

Otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 5 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Zonguldak- İstanbul karayolunun Ereğli ilçesi Soğanlı rampaları mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'tan Ereğli ilçesi istikametine seyir eden Okan Altunay (39) idaresindeki 67 YD 565 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 15 metreden şarampole uçtu. Feci kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Selahattin Aksakal (57), Halime Köroğlu (32), Oktay Köseoğlu (32) ve Mürvet Altunay (53) yaralanırken, Güler Aksakal (56) ise hayatını kaybetti. Kazada araç içerisinden çıkamayan yaralıları Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kurtarırken, 112 sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası cumhuriyet savcısı jandarma ekipleri ile birlikte olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kazada hayatını kaybeden Güler Aksakal'ın cansız bedeni ambulans ile Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil ise vinç yardımı ile yola alındı.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:28 Kaynak: İHA
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