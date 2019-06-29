Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçta bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçta bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Cerrah Parkı mevkiinde şelale yoluna doğru seyri halinde olan Halim K (62) yönetimindeki 16 CKS 33 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
Acil Servis, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Devleti dolandırılmaktan kurtarmak için 6 üniversite bitirdi Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti! 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 18:11:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]