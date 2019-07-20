Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı
1 saat önce
Karaman'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Karaman Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:20 Kaynak: İHA
'da şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi
'nden geçen ve halen yapımı devam eden yeni çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Oğuzhan Ç. yönetimindeki 70 DV 201 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole uçtu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Karaman Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN
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