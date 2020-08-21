Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza, Malkara - Şahin yolu üzeri Şahin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerine gitmek için Şahin istikametine seyreden Serhat Y. yönetimindeki 06 RHB 56 plakalı otomobil, virajı geçtikten sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:29

Kaynak: İHA

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