Otomobil şarampole uçtu: 2'si çocuk 4 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk 4 kişi yaralandı.



Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Yenice Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden Harun Zorlu yönetimindeki 09 NY 191 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.



Kazada yaralanan sürücü Hasan Zorlu, Kübranur Zorlu (30), Z.Z. (4) ve H.Z. (2), olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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