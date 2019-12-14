Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman Gölbaşı karayolu Atmalı köyü yakınlarında otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman Gölbaşı karayolu Atmalı köyü yakınlarında otomobilin şarampole uçması sonucu 2 kişi yaralandı.


Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden H.T. yönetimindeki 26 PP 696 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole uçtu. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan D.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastaneye sevk edildi.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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