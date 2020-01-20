Otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, Malkara - Şarköy yolu üzeri Aksakal Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden İbrahim Alemdar yönetimindeki 59 RH 167 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu.



Kazada sürücü Alemdar ve araçta yolcu olarak bulunan Nurhan Özseçkin (47) yaralandı. Sürücü ayakta tedavi edilirken, yaralı Özseçkin ise olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ