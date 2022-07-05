Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

05.07.2022 18:19
Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil yoldan çıkarak, şarampole uçtu.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil yoldan çıkarak, şarampole uçtu. Feci kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Adıyaman istikametinden Malatya istikametine giden Numan Karagöz idaresindeki 38 D 8103 plakalı otomobil sürücüsü 29. Kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Numan Karagöz ile otomobilde yolcu olarak bulunan Cennet ve Fevzi Karagöz yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Doğanşehir, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

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