Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı

1 saat önce

Malatya'da şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Uçtu: 4 Yaralı, System.String[]
Malatya'da şarampole yuvarlanan araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya- Çelikhan karayolu Gündüzbey Mahallesi yakınlarında yaşanan kazada Yasin Cangir yönetimindeki 20 D 5491 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri yönlendirilirken araçta bulunan sürücü ile birlikte Murat Polatlı, Yakup Yıldırım ve Miraç Yıldırım yaralandı. Yaralılar ekiplerin çalışması ile araçtan çıkarılarak Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:47 Kaynak: İHA

Gündüzbey, Çelikhan, Malatya, 3. Sayfa
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