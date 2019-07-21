Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı
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Otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı

20 dakika önce

Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı, System.String[]
Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, Kayseri'nden Erzurum'a giden Ç.A.(44) yönetimindeki 38 E 3115 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada aracın içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Ekibinin (İMAYKUT ) müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılardan biri sedyeyle hastaneye kaldırılırken, görüntülü aramayla yakınlarına bilgi verdi.

Kazada yaralanan A.A.(40), Ç.A.(44), M.Y.(37), G.A.(19), G.A.(13), G.A.(14), A.E.A.(18) ambulanslar ile İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan G.A'nın(19) durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
İmranlı, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:52 Kaynak: İHA
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