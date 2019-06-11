Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole uçtu; aynı aileden 7 yaralı
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Otomobil şarampole uçtu; aynı aileden 7 yaralı

8 saat önce

KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu; aynı aileden 7 yaralı, System.String[]
KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. 
Kaza, öğle saatlerinde, Balışeyh ilçesinde meydana geldi. Çorum'dan Kırıkkale yönüne giden Kerim Ceyhan yönetimindeki 16 RAN 55 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole uçtu. Kazada sürücü Kerim Ceyhan ile araçtaki eşi Songül (42), çocukları Bekir (11), Arda Ceylan (8) ve Bayram Ceyhan (35), Aykut Ceylan ile Erkut Ceylan yaralandı. İhbar sonrası kaza yerine çok sayıda sağlık ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla  Kırıkkale Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 7 kişiden Aykut Ceylan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:27 Kaynak: DHA
Ceyhan, Kırıkkale, Güncel
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