Otomobil şarampole uçtu; aynı aileden 7 yaralı
8 saat önce
KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:27 Kaynak: DHA
KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, Balışeyh
ilçesinde meydana geldi. Çorum
'dan Kırıkkale
yönüne giden Kerim Ceyhan
yönetimindeki 16 RAN 55 plakalı otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole uçtu. Kazada sürücü Kerim Ceyhan ile araçtaki eşi Songül (42), çocukları Bekir (11), Arda Ceylan (8) ve Bayram Ceyhan (35), Aykut Ceylan ile Erkut Ceylan yaralandı. İhbar sonrası kaza yerine çok sayıda sağlık ile polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 7 kişiden Aykut Ceylan'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kırıkkale
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