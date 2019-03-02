Otomobil Şarampole Uçtu, Nişanlı Çift Ölümden Döndü
33 dakika önce
Ankara yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada nişanlı çift yaralandı.
Ankara
yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada nişanlı çift yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Kınık
mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa'ya doğru seyir halinde olan Emre T. idaresindeki 40 LF 222 plakalı otomobil ıslak zeminde kontrolden çıktı. Araç
yolun sağındaki demir bariyerleri aşarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile nişanlısı Fatmanur C. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla İnegöl
Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılarak otoparka çekildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 08:25 Kaynak: İHA
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