Kastamonu'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Özgür Sergin (32) yönetimindeki 55 AF 642 plakalı otomobil, İnebolu- Abana kara yolu Darsu köyü mevkisinde 25 metreden deniz kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Yaşar Çörekçi (38) ve Erkan Sergin (21), ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Çörekçi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise buradaki müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.