Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

AFYONKARAHİSAR'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada Özcan İlhami Aydan (52) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Uşak- Afyonkarahisar Yolu'nun Akören beldesi yakınlarında meydana geldi. Murat Özuysal'ın (35) kullandığı 03 AB 159 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Özuysal ile beraberinde bulunan Fikret Karakaş (45) yaralanırken, Özcan İlhami Aydan hayatını kaybetti.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalelerinin ardındandan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.


Afyon, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
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