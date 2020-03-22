Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Güray Selçuk (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elmalı- Finike karayolunun Avlan mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 07 GHH 99 plakalı otomobil, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede araçta bulunan Güray Selçuk'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçta bulunan kimliği açıklanmayan 2 kişi ise yaralandı. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.