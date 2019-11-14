Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

6 saat önce

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, Cemile Ünzül (72) öldü, 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı, System.String[]

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, Cemile Ünzül (72) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Korkuteli- Naldöken yolunun 3'üncü kilometresindeki Kurucuova mevkisinde meydana geldi. Korkuteli'ne bağlı Esenyurt Mahallesi'ne giden İbrahim Kızılışık (76) yönetimindeki 07 VF 695 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Cemile Ünzül'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü İbrahim Kızılışık, Ramazan Kızılışık (66) ve Fatma Kızılışık (67) ise ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Cemile Ünzül'ün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Esenyurt Mahallesi'nde toprağa verildi.


Korkuteli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:27 Kaynak: DHA
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