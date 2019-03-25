Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

1 saat önce

Manavgat'ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı, System.String[]
Manavgat'ta otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya- Antalya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki İbrahim C.'nin kullandığı 07 LHZ 34 plakalı otomobil, Total kavşağı yakınlarında köprülü kavşak çalışması nedeniyle yolun ortasına konulan uyarı levhasına çarptıktan sonra sağ tarafa şarampole uçtu. 6 metrelik şarampole uçarak ters dönen aracın sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:10 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Pasaportsuz Seyahat İçin Toplantılar Başladı Cinsel İlişkiye Girdiği Kadını Öldürdü, Savunması Pes Dedirtti İdrarını Yapamayan Vatandaşın Mesanesinden 522 Gramlık Tek Parça Taş Çıktı 5 Kişinin Katil Zanlısı: Bana Emir Geldi "Vur" Dediler Vurdum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 14:57:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]