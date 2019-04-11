Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı

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Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı

AK Parti'yi Sarsan Kaza! Başkan ve Eşi Hastaneye Kaldırıldı

Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada

Liseli Kıza Ormanda Yapılan İşkenceye Bir Tutuklama Daha!