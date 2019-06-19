Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:38 Kaynak: İHA
'nin Dilovası
ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Dilovası ilçesi Mimarsinan
Mahallesi İstiklal Caddesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Marmara
Buz Sporları Derneği Başkanı Murat Yarımbaş idaresindeki 41 VE 058 plakalı otomobil, viraja hızlı girmesi sonucunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen otomobil, ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Murat Yarımbaş'ın eşi Hatice Yarımbaş yaralanırken, Milli Buz pateni sporcusu oğlu Yusuf Yarımbaş ve kendisi kazayı yaralanmadan atlattı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Hatice Yarımbaş, hastaneye kaldırıldı. Şarampole yuvarlanan otomobil çekçi yardımı ile kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ
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