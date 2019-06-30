Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
18 dakika önce
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 05:51 Kaynak: İHA
KASTAMONU (İHA) – Kastamonu
'da otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu- Ağlı
karayolu ilçe girişinde sürücüsü öğrenilemeyen 06 RAY 76 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Ağaçlara takılarak durabilen otomobilde sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis
ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KASTAMONU
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