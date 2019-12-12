Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Cumali Şahin idaresindeki 02 TA 852 plakalı otomobil, Aşağıçöplü köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.


Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Cumali Şahin yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Cumali Şahin, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:12 Kaynak: İHA
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