Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
22.10.2020 14:12
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Malatya istikametine giden İsmail Ergün idaresindeki 07 LKJ 06 plakalı Renault marka otomobil, Haydarlı Köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü İsmail Ergün yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor - ADIYAMAN
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