Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı, kazada sürücüsü yaralandı. Yenişehir'den İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Zehra Y. (23) yönetimindeki 16 NSF 55 plakalı otomobil Hamzabey Mahallesi mevkiinde virajda kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobil şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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