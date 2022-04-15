Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

15.04.2022 13:36
Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametinden Kahta istikametine gitmekte olan Mehmet Aluç idaresindeki 02 ABV 198 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Aluç yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Otomobil, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
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