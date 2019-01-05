Otomobil Şarampole Yuvarlandı
1 saat önce
Adıyaman Kahta karayolu 25. kilometresinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Adıyaman Kahta karayolu 25. kilometresinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Adıyaman Kahta karayolu 25. Kilometresinde meydana geldi. Mustafa Gün yönetimindeki 02 BE 536 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Otomobil sürücüsü Mustafa G., kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri otomobil sürücüsüne ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 03:16 Kaynak: İHA
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