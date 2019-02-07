Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Yuvarlandı

Otomobil Şarampole Yuvarlandı

1 saat önce

Adıyaman Gölbaşı Karayolu Besni Kavşağında otomobilin şarampole yuvarlanması nedeniyle oluşan kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil Şarampole Yuvarlandı, System.String[]
Adıyaman Gölbaşı Karayolu Besni Kavşağında otomobilin şarampole yuvarlanması nedeniyle oluşan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine giden Mehmet Murat İrmikçi yönetimindeki 34 HK 7768 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince şarampole yuvarlandı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kazada yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:36 Kaynak: İHA

Besni, Adıyaman Gölbaşı, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PKK'lı Teröristlerin Çaldığı Lüks Otomobil, Toprağa Gömülü Bulundu Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu

Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:53:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil Şarampole Yuvarlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]