Otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı

14.10.2020 15:04
Otomobil şarampole yuvarlandı, System.String[]

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Adıyaman'da, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 72 DS 333 plakalı Kia marka otomobil, Marangozcular Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Otomobil daha sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. - ADIYAMAN

Otomobil şarampole yuvarlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı
Otomobil şarampole yuvarlandı

Adıyaman, Otomobil, Kia, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Danimarka'da hayvanlarda görülen koronavirüs vakaları nedeniyle 2,5 milyon vizon öldürülecek Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Premier Lig'e transfer olmak üzere Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz müjdesi: Cumartesi günü yeni rezerv miktarını açıklayacağız Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi ''Merhaba Covid-19, ya sen beni yeneceksin, ya ben seni'' paylaşımı yapan şahıs, koronavirüsle mücadelesinde yenik düştü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Bilim Kurulu Üyesi: Vaka sayısında ciddi artış yaşanmazsa üniversitelerde yüz yüze eğitim gündeme gelebilir
Son Dakika! AYM Üyesinin Son Dakika! AYM Üyesinin "Işıklar yanıyor" paylaşımına CHP de sahip çıkmadı: Hakimlerin işi değil         
14:35
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "AYM'nin yapısı değişecek mi?" sorusuna tek kelimelik yanıt: İnşallah         
13:33
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Kahramanmaraş'ta yaşlı çifti takozla öldürdükten sonra yakan 'Binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis Kahramanmaraş'ta yaşlı çifti takozla öldürdükten sonra yakan 'Binbir surat'a 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis         
12:43
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünde yeni gelişme! Olay günü evin orada araca binen kişi Ümitcan Uygun çıktı         
11:54
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası Lüks aracıyla görüntülenen Murat Ceylan'ın talihsiz bagaj kazası         
09:37
Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu Araplara Şato evleri yapan firma, tekrar konkordato başvurusunda bulundu         
09:30
IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor IKEA eski mobilyaları geri almaya hazırlanıyor         
05:03
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 15:09:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei