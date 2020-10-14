Otomobil şarampole yuvarlandı - Son Dakika

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 72 DS 333 plakalı Kia marka otomobil, Marangozcular Sitesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobilde maddi hasar meydana gelirken otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Otomobil daha sonra bulunduğu yerden çıkarıldı. - ADIYAMAN

Eski Fenerbahçeli Andre Ayew Premier Lig'e transfer olmak üzere

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