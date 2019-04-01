Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman'da, sabah saatlerinde yağmur yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sabah saatlerinde yağmur yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Onur Y. idaresindeki 02 FK 740 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolu Hasancık köyü yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Onur Y. ile otomobilde bulunan İbrahim Y. yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan her iki yaralı önlem amacıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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