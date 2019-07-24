Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

59 dakika önce

Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen kazada yaklaşık 60 metre şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]
Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen kazada yaklaşık 60 metre şarampole yuvarlanan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre M.Ö.'nün sürücüsü olduğu otomobil, Dayıoluk mevki yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre aşağı düşen otomobilde yaralanan sürücü ile F.Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sarız ilçe jandarma trafik ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
Kayseri, Sarız, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:42 Kaynak: İHA
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