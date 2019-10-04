Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

2 saat önce

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobillerden biri şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Nalçik bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 HK 265 plakalı otomobil ile 38 ABP 365 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri şarampole yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri şarampole yuvarlanan araçta bulunan C.S. ile Y.Ş.'yi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de yol üzerinde güvenlik önlemi alarak kaza yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından otomobiller çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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