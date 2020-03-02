Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

6 saat önce

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'da otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Samsun- Ankara karayolu Sarışık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan Var (47) idaresindeki 55 PF 808 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araç sürücüsü Hakan Var ile Müzeyyen Var (42) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:13 Kaynak: İHA
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