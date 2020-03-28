Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
7 saat önce
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kaza, Gerger- Kahta karayolu üzerinde meydana geldi. Gerger'den Kahta istikametine ilerleyen Hamit Manga yönetimindeki 02 FC 345 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü ve kardeşi Hüseyin Manga yaralandı. Yaralılar Gerger Devlet Hastanesine 112 ile kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:23 Kaynak: İHA
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