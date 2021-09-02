Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Kilis'te bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı KİLİS - Kilis'te bir otomobilin virajı alamayarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, B A. yönetimindeki 06 GD 2895 plakalı fiat marka otomobil Kilis-İslahiye Karayolu 5'inci kilometresinde sürücünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Zeytin bahçesine devrilen otomobil sürücüsü B.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan N.B.A. (24). yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilden kopan parçalar çevreye saçıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturmaya başlandı.

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