Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgilere göre olay, Erciş- Patnos karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 BM 851 plakalı Doğan marka otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 2 çocuk Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de yardımıyla ambulansa alınarak Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN

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