Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 kişi yaralandı
1 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bolu
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:23 Kaynak: AA
'nun Mudurnu
ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu Nallıhan
kara yolunda Bilal Kurt yönetimindeki 16 LFV 74 plakalı otomobil, Aynalıkaya mevkinde yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Elif ve Ayşe Kurt yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalenin ardından Bilal Kurt Bolu İzzet Baysal
Devlet Hastanesi Köroğlu
Ünitesine sevk edildi.
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