Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Kahta istikametinden Atatürk Barajı istikametine gitmekte olan Rıfat A., (45) yönetimindeki 48 TD 399 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Rıfat A., ile otomobilde bulunan Faruk A., ve Hekim P., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı - ADIYAMAN

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