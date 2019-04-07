Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 3 Yaralı
1 saat önce
DENİZLİ'nin Beyağaç ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
DENİZLİ'nin Beyağaç
ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Kayaca Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Ataklı yönetimindeki 03 RB 527 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, kayalıkların bulunduğu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralı 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sürücü Ahmet Ataklı ile yanındaki Mehmet Cüce ve Celalettin Arılık, ambulansla Kale Devlet Hastanesi
'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
- Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 07:46 Kaynak: DHA
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