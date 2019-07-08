Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta- Adıyaman Karayolunun 18. Kilometresinde Mehmet Küçükaslan idaresindeki 02 HT 478 plakalı otomobil, sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet Küçükaslan ile otomobilde bulunan Necmettin Küçükaslan ve Fidiş Küçükaslan yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık Ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Feci kaza: Aynı aileden 6 kişi yaralandı Toyota kendi kendini şarj edebilen otomobil geliştiriyor ABD'de, aşırı yağışlardan çöken yol otomobili böyle yuttu Yerli otomobilde imzalar atılmaya başlandı! 62 şirketle görüşülüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:22:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]