Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

6 saat önce

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı, System.String[]

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 20 metrelik şarampole yuvarlandı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gündoğdu Mahallesi Şehit Mustafa Türk Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğulcan Durmuş yönetimindeki 34 ARY 27 plakalı otomobil, çamurla kaplı yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 20 metre yuvarlandıktan sonra ağaçlara çarparak duran otomobilin sürücü Oğulcan Durmuş ile araçtaki Mert Meriç Uygur ve Hasan Can Kuşdemir yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Gündoğdu, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:45 Kaynak: DHA
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