Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ereğli'nin Subaşı mevkiinde meydana geldi. Hatice Dilekoğlu (60) yönetimindeki 67 LS 811 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hatice Dilekoğlu, Dilara Özel (18) ve Nurşen Özel (42) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi yaralanan 3 kişiyi tedavileri için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 22:08 - Kaynak: DHA
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