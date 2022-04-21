Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

21.04.2022 19:07
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Toprak (72) yönetimindeki 02 ABN 869 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Arsemia tarihi ören yeri yakınlarında şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdullah Toprak ile araçta bulunan Mehmet Aydın ve Abdulkadir Aydın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Hüseyin Türkoğlu - İHA)

Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika


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