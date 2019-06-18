Otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
1 saat önce
Sinop'un Erfelek ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sinop
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:15 Kaynak: İHA
'un Erfelek
ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sinop'un Erfelek ilçesi Karaköy
mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tarık Bölükbaş yönetimindeki 34 CAD 833 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Kadir Güllükaya, Beyzanur Dere ve Gamze Kanık yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SİNOP
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